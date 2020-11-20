Vatikan'dan Papa'nın Instagram'da Brezilyalı model fotoğrafı beğenisine 'soruşturma'

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2.4 milyon takipçisi olan Natalia Garibotto, Papa'nın resmi Instagram hesabının fotoğrafını beğenmesi sonrası 'cennete gideceğini' söyledi.

Vatikan, Papa Francis'in resmi hesabının bir Brezilya modelin dekolteli fotoğrafını beğenmesinin ardından Instagram'dan açıklama istediğini söyledi. Vatikan'a yakın kaynaklar, fotoğrafın nasıl beğenildiğinin araştırıldığını ifade etti.

Katolik Haber Ajansı'na (CNA) göre, Garibotto'nun fotoğrafına Papa'nın resmi hesabı tarafından ne zaman onay verildiği belli değil, ancak 'beğenme' 13 Kasım'da hala görülüyordu. 14 Kasım'da ise kaldırıldı.

Garibotto'nun bağlı olduğu ajans, 'Papa'nın RESMİ KUTSAMASI' cümlesiyle fotoğrafı şirket hesabından tekrar paylaştı.

Vatikan sözcüsü, “Fotoğrafın buradaki biri tarafından beğenildiği seçeneğini hesaba katamayız. Bu nedenle Instagram’dan açıklama bekliyoruz” dedi.

Papa Francis’in Instagram’da 7.4 milyon, Twitter’da ise 18.8 milyon takipçisi var.