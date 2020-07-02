Vatikan'dan ABD ve İsrail'e Orta Doğu'da barış uyarısı

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News'ta yer alan habere göre, Kardinal Parolin 30 Haziran'da ABD ve İsrail'in Vatikan Büyükelçileri ile bir araya geldi.
Görüşmede, Kardinal Parolin'in, İsrailliler ve Filistinliler arasında barış arayışlarını ve Orta Doğu'daki kırılgan durumu daha da tehlikeye sokabilecek olası tek taraflı eylemlere yönelik Vatikan'ın endişelerini aktardığı ifade edildi.
Vatikan'ın daha önce 20 Kasım 2019 ve 20 Mayıs 2020'de belirttiği üzere, İsrail ve Filistin'in uluslararası alanda kabul edilen sınırlar dahilinde, barış ve güvenlik içinde var olma ve yaşama hakkına sahip olduklarının yinelendiği aktarıldı.
Görüşmeye ilişkin Vatikan'dan yapılan açıklamada da taraflara, ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacak şekilde, doğrudan müzakere sürecinin yeniden başlatılması konusunda ellerinden gelen çabayı göstermeleri çağrısında bulunulduğu kaydedildi.
Haberde, Papa Franciscus'un 8 Haziran 2014'te dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Vatikan bahçelerinde yaptığı "Barış Duası"nda sarf ettiği "Tarafların, şiddet, husumet, provokasyon ve ikiyüzlülüğe 'hayır'; diyalog, müzakere, ahde vefa ve samimiyete 'evet' deme cesaretini göstermeleri gerekiyor." sözlerine de atıfta bulunuldu.
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