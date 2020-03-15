15 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgının etkilerinin ciddi şekilde görüldüğü İtalya'nın sınırları içinde yer alan Vatikan'da virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Vatikan yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, 'geleneksel Pazar duasının' 12 Nisan'a kadar internet üzerinden yapılacağı duyuruldu.
Geçtiğimiz hafta 'geleneksel Pazar duası' ilk kez canlı video bağlantısı ile yapılmıştı. Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco 'geleneksel Pazar duası' Angelus'u, Vatikan'daki Apostolik Saray'ın kütüphanesinde kaydedilen video ile yönetmişti.
Canlı yayın, Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda kurulu ekranlardan, burada toplanan az sayıda kişi tarafından takip edilmişti.
Papa dua sonrası ise pencereden meydandaki insanları birkaç saniyeliğine selamlayarak, "Mevcut koronavirüs salgını nedeniyle acı çeken kişiler ve onların bakımıyla ilgilenenlerin dualarımla yanındayım" yorumunda bulunmuştu.
TURİST KISITLAMASI GETİRİLMİŞTİ
Vatikan yönetimi koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemler çerçevesinde Vatikan'a giriş yapacak kalabalık turist gruplarının alımına da kısıtlama getiriliği açıklanmıştı.
Vatikan tarafından yapılan yazılı açıklamada, San Pietro Meydanı'nın ve Aziz Petrus Bazilikası'nın turist ve kafile ziyaretlerine kapatıldığı duyurulurken, ibadet etmek için gelen bireylerin alınacağı ifade edilmişti.
İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 1441'E ULAŞTI
Koronavirüs salgının Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 175 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi. Ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 17 bin 750’ye çıktığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde ise toplam sayının 21 bin 157 olduğu bildirildi.
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