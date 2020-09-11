Vatikan'da ilk kez üst düzey yetkili Kovid-19'a yakalandı!

İHA

Vatikan'da ilk kez üst düzey bir yetkili Kovid-19'a yakalandığı açıklandı. Vatikan kardinallerinden Luis Antonio Tagle’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Vatikan tarafından bugün yapılan açıklamada, Vatikan'ın misyonerlik faaliyetlerinin başında bulunan 63 yaşındaki Filipinli Luis Antonio Tagle'ın Filipinler’in başkenti Manila'ya gittiği sırada yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kardinal Tagle, Papa Francis ile 29 Ağustos’ta özel bir toplantıda bir araya gelmiş, 7 Eylül’de yapılan testi ise negatif çıkmıştı.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı açıklamada, Vatikan sağlık yetkililerinin son günlerde Tagle ile temas kuran kişileri kontrol ettiğini aktardı. Bruni, kontrol edilen arasında düzenli olarak test edildiği belirtilen 83 yaşındaki Papa'nın olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı. Sözcü Bruni, Tagle'ın herhangi bir semptom göstermediğini ifade ederken, Manila'da karantina altına alınacağını aktardı.