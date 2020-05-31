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Koronavirüs salgının Avrupa'da ciddi etkilerinin görüldüğü İtalya'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasakları ve yaklaşık 3 aydır uygulanan karantinanın Vatikan’da ilk kez pazar ayini gerçekleşti.

Daha önce Papa Francis’in boş meydana internet üzerinden yaptığı ayin uzun bir aradan sonra insanların karşısında gerçekleşti. İtalyan halkının katılımıyla gerçekleşen ayinde, Papa açıklamalarda bulundu.

İnsanların pandemi öncesindeki dönemde daha iyi olarak çıkacağını umut eden, Papa Francis, "İnsanlar ekonomiden çok daha önemli. İnsanlık bu krizden birlik içinde çıkmalı, bölünmüş olarak değil. Böyle bir krizden aynı şekilde çıkmazsınız. Ya daha iyi ya da daha kötü olarak çıkarsınız” ifadesini kullandı.

Meydanlarda toplanan insanların sosyal mesafeye dikkat ettiği görülürken, Aziz Peter Bazilikası’na girişlerde İtalyan ve Vatikan polisleri ziyaretçilerin derecelerini ölçtü.