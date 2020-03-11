11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İtalya ve Vatikan'da koronavirüse karşı alınan son tedbirleri değerlendirdi. Göktaş, İtalya'nın başkenti Roma'daki atmosferi, ülkede yürütülen koronavirüs salgını ile mücadele seferberliğini Habertürk'e anlattı.
"AZİZ PETRUS BAZİLİKASI KAPATILDI"
Göktaş, "Vatikan, Roma'nın tam göbeğinde yer alan ayrı bir devlet olduğu için Roma'da olduğu gibi Vatikan'da da koronavirüse karşı alınan önlemler etkisini net bir şekilde gösteriyor. Vatikan, İtalya'nın almış olduğu önlemlere ve getirdiği kısıtlamalara tam destek veriyor. Vatikan da koronavirüs önlemleri çerçevesinde Aziz Petrus Bazilikası ve Aziz Petrus Meydanı ziyaretçilere kapatıldı. Daha önce Papalığa ait bazilikalar ve Vatikan müzeleri ziyarete kapatılmıştı" dedi.
Vatikan'da bugüne kadar bir koronavirüs vakasının tespit edildiğini anımsatan Göktaş, "Bir din adamının virüsü kaptığı tespit edildi. Sonrasında onunla temasta bulunduğu belirlenen 5 kişi de ihtiyaten karantinaya alındı. Bunun yanı sıra tüm ayinler ve etkinlikler iptal edilmiş vaziyette. Kabuller asgari düzeye indirildi ve Papa o kabullerde konuklarıyla kendisi arasına belirli bir mesafe koyuyor. Nitekim, İtalya'da son kararnameyle birlikte insanlar arasında en az bir metrelik mesafe olması gerekiyor. Vatikan da bu kuralı uyguluyor" diye konuştu.
"KUZEY İTALYA'DA DURUM ÇOK KRİTİK"
"İtalya'da önlemler tüm ülke geneline yayılana kadar; başkent Roma'da, ülkenin orta ve güney kesimlerinde koronavirüs sorunu çok hissedilmiyordu" ifadesini kullanan Büyükelçi Göktaş, şöyle devam etti: "Daha ziyade kuzeyde olan bir mesele olarak görülüyordu. Tabi bu bağlamda Kuzey İtalya'daki Lombardiya ve Veneto bölgelerinde durum çok kritik. Ek tedbirlerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Eczaneler ve marketler dışında her yerin kapatılması, toplu ulaşım araçlarının iptali gerçekleşebilecek."
Ek kararnamenin ardından başkent Roma'daki son durumu anlatan Büyükelçi Göktaş, "Kararnameye kadar Roma'da insanlar dışarıdaydı, günlük aktiviteler devam ediyordu. Ama dün geceden itibaren herkes evlerine çekildi. Nitekim saat 18.00'den sonra Roma'da hayat duruyor, her yer kapanıyor" şeklinde konuştu.
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