Vatikan: Bireylerin kendi cinsiyetini seçebileceğine dair teori 'doğayı yok etme çabası'

12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vatikan, modern cinsiyet teorisini kınadığı bir kitapçıkta, bireylerin kendi cinsiyetini belirleyebileceğini savunan yaklaşımı "doğayı yok etme çabası" olarak niteledi.
"Onu Erkek ve Kadın Olarak Yarattı" başlıklı kitapçıkta, "Cinsiyet teorisi, kişinin cinsiyetini kendi biyolojik cinsiyetine göre değil, öznel düşünce yapısına göre seçebileceği bir kavram olarak görülüyor. Bu teoriler çoğunlukla, duygular ve istekler alemindeki kafası karışık bir özgürlük kavramının ötesine geçmiyor" ifadeleri yer aldı.
Vatikan Katolik Eğitimi Topluluğu'nun yazdığı metin, cinsiyet konusunun nasıl ele alınacağına dair bir rehber niteliğinde.
LGBTi gruplar ise, 'Onur Ayı' kutlanırken ortaya atılan bu ifadelere tepkili.
Katolik eğitimcilerin Kiliseler'de cinsiyet konusunu nasıl ele alması gerektiğine ilişkin bir "rehber" niteliğinde olduğu belirtilen metinde, "erkek ve kadın arasındaki gerçek biyolojik farklılıklardan" radikal bir şekilde ayrıştığı gerekçesiyle, bazı "eğitimsel programlar ve yasal eğilimler" sertçe eleştirildi.
Dünyanın dört bir yanında her yıl olduğu gibi "Onur Ayı"nı kutlayan LGBTi bireyler ise, cinsiyetin erkek ve kadın ayrımından çok daha karmaşık ve geçişken olduğuna dair farkındalığın artırılması çağrısında bulunuyor.
Vatikan'ın kitapçığı, Katolikler arasında da tartışma yarattı.
Reuters'ın haberine göre Katolik LGBTi bireyler ve Kilise arasında bağ kurmayı amaçlayan Yeni Yollar Bakanlığı'nın lideri Francis DeBernardo, kitapçığın LGBTileri yanlış temsil ettiği gibi, onlara karşı şiddeti de özendirebileceği uyarısında bulundu.
"Metindeki yanlış bilgiler ailelerin çocuklarını reddetmelerine ve LGBT bireylerin kiliseden daha da yabancılaşmasına neden olabilir" diyen Bernardo, şöyle devam etti:
"Vatikan'ın iddia ettiği gibi insanlar kendi cinsiyetlerini seçmezler, onları yaşadığı tecrübeler aracılığıyla keşfederler. Kilise de, Tanrı'nın onları ne kadar harika bir şekilde yarattığını keşfedecekleri bu sürece saygı duymalı."
Papa Francesca bu belgeye imzasını henüz koymadı ancak metinde sık sık hem onun, hem de önceki papaların bazı demeçlerine atıf yapılıyor.
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