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VATANDAŞLIK MAAŞI başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? eDevlet ile 2023 vatandaşlık maaşı ne kadar, kimlere verilecek ve şartları neler?

Dar gelirliye vatandaşlık maaşı müjdesi! Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek? İşte başvuru tarihleri

Vatandaşlık maaşı başvuru tarihleri, şartları ve detayları gündemin en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı bir canlı yayında dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı bağlanacağını duyurdu. Dikkat çeken bu açıklamanın akabinde detaylar araştırılmaya başlandı. Söz konusu destek, vatandaşlık maaşı adı altında verilecek. 'Aile Destek Programı' kapsamında yapılacak ödemelerin ise belirli koşulları olacak. İşte 2023 vatandaşlık maaşı başvuru tarihleri, şartları ve kapsamı hakkında merak edilen detaylar...

Giriş: 03.07.2023 - 19:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Vatandaşlık maaşı başvuru tarihleri ve şartları Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar sonrasında gündemdeki yerini aldı. Yanık'ın açıklamasına göre dar gelirli kişilere vatandaşlık maaşı verilecek. 12 ay boyunca ödenen Aile Destek Programı'nın yerine gelecek olan vatandaşlık maaşı başvuru şartları ve kapsamı merak konusu oldu. Vatandaşlık maaşı ödemelerinde aylık gelir düzeyi dikkate alınacak. Destekten yararlanmak isteyenler ise "Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır? 2023 vatandaşlık maaşı ne kadar, kimlere verilecek ve başvuru şartları neler?" sorularının yanıtını arıyor. İşte tüm detaylar...

  • ESKİ BAKAN YANIK'TAN VATANDAŞLIK MAAŞI MÜJDESİ!

    Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük." ifadelerini kullanmıştı.

  • VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

    Yanık, "Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz. Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz. Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız." dedi. 

  • VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR ÖDENECEK?

    Eski Bakan Derya Yanık, "Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz.” açıklamasında bulundu.

  • 2023 VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Bakan Yanık, vatandaşlık maaşı başvuru şartları ile ilgili olarak; "Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var." açıklamalarında bulundu.

  • VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

    Yanık, vatandaşlık maaşından kimlerin yararlanabileceğine dair şu detayları verdi: "Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir."

  • VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Eski Bakan Yanık, "Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile ki önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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