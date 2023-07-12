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Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları ile vatandaşlık maaşı başvuru tarihleri, şartları ve kapsamı araştırma konusu oldu. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı canlı yayında dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı verileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda ise sosyal destek yardımı ödemeleri için vatandaşın gelir düzeyi dikkate alınacağı vurgulanmıştı. İşte 2023 vatandaşlık maaşı son gelişmeler...

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ESKİ BAKAN YANIK'TAN VATANDAŞLIK MAAŞI MÜJDESİ! Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük." ifadelerini kullanmıştı.

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VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Yanık, " Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz. Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz. Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız." dedi.

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VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR ÖDENECEK? Eski Bakan Derya Yanık, "Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz." açıklamasında bulundu.

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VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Bakan Yanık, vatandaşlık maaşı başvuru şartları ile ilgili olarak; "Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var.

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VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK? Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir." cümlelerine yer verdi.

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