11 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de 2017'den bu yana 6 bin 694 yabancı ülke vatandaşı, taşınmaz edinimi yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden (TKGM) uygunluk belgesi aldı.
TKGM verilerine göre, vatandaşlık almak isteyen yabancı uyruklulara taşınmaz alımı karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi uygulamasında 2017'de alt limit olan 1 milyon doların Eylül 2018'de 250 bin dolar olarak düzenlenmesi, yabancı yatırımcının gözünü Türkiye'ye çevirdi.
Bu kapsamda TKGM, 6 bin 85'i geçen yıl olmak üzere 2017'den bugüne kadar, belirlenen rakamlarda taşınmaz edinen 101 ülkeden toplam 6 bin 694 yabancı ülke vatandaşına, Türk vatandaşlığı için uygunluk belgesi düzenledi.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için taşınmaz edinimi şartını yerine getiren yabancılar arasında ilk sırayı 1475 kişiyle İran vatandaşları aldı.
842 kişiyle Iraklılar ikinci, 812 kişiyle Afganistanlılar üçüncü sırayı alırken bu ülkeyi 658 kişiyle Yemen, 390 ile Filistin, 365 ile Ürdün, 291 ile Libya, 268 ile Çin, 229 ile Mısır ve 139 ile Pakistan vatandaşları takip ediyor.
Geçen yıl İran'dan 1321, Irak'tan 756, Afganistan'dan ise 754 kişiye uygunluk belgesi verildi.
Yaptıkları yatırım karşılığında TKGM'den uygunluk belgesini alan ve Türk vatandaşlığı için başvuran yatırımcılar için son kararı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veriyor.
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