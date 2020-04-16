Vatandaşlarımız hafta sonu ekmek konusunda tedirgin olmasın - KOCAELİ

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Balcı, Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağında 31 ilde bugün ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydetti.Vatandaşların bu sürede yeteri kadar ekmeği temin ettiğini ifade eden Balcı, fırıncı esnafının tamamının bu süreçte çalıştığını bildirdi.Balcı, bu anlamda gereken çalışmaları yaptıklarını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağını erken açıkladı. Fırıncı esnafımız bu anlamda gerekli çalışmayı yapıyor. İçişleri Bakanımızla da görüşme yaptım. Geçen hafta dar sürede ekmek konusunda sıkıntı yaşanmadığı gibi bu hafta da hiç bir sıkıntı yaşanmaması konusunda her türlü tedbir alınmış durumda. Vatandaşlarımızın ekmek konusunda tedirgin olmaması gerekir. En ufak bir endişe yaşamasınlar. Vatandaşlarımız ekmeklerini geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta da tedarik edecekler. Cuma günü fırın önlerinde yığılma yapmasınlar." ifadesini kullandı.- "Vatandaşlarımız ekmeği değil sağlıklarını düşünsün"Vatandaşların sosyal mesafeyi her ,zaman her yer de korumaları gerektiğini anlatan Balcı, vatandaşları bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri tavsiyesinde bulundu.Vatandaşların geçen hafta Cuma günü gösterdiği paniğin yersiz olduğunu gördüğünü belirterek, "Cumartesi günü tedarik edebildi. Pazar günü 21.00-22.00'ye kadar fırınlarımız da ekmek bulundu. Erkenden ekmek alacağım düşüncesiyle ne fırın önlerinde kuyruk yapmalarına gerek var, ne de fazla ekmek alıp israf etmelerini gerektiren bir durum var. Vatandaşlarımızdan ekmeği düşünmemelerini rica ediyorum. Sağlıklarını düşünsünler. Sağlıklı kalmak için gerekenleri yapsınlar." diye konuştu.- "Fırın çalışanlarımız fedakarlıkla çalışıyor"Balcı, fırıncı esnafının böyle bir zamanda ticareti bir kenara bırakıp öyle çalıştığını belirterek, "Bu felaket zamanında da geçerlidir. Ticaretin yanı sıra fırıncı esnafımızın fedakarlıkları var. Zaman gözetmeksizin çalışıyorlar. Hijyene daha fazla dikkat ediyoruz. Onlar da kendilerini koruyor ve çalışıyorlar. Fırın çalışanlarının yaptığı çalışmayı küçümsememek gerekir. Onlara teşekkür ediyorum. Bu süreci de atlatacağız." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!