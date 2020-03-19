19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede geceli gündüzlü mücadele veren sağlık personeline alkış yağmuru... Saatler 21.00'i gösterdiğinde pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar ıslık, alkış ve tezahüratlarla sağlık personeline destek verdiler.
BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI
Sağlık Bakanı Koca, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile tüm vatandaşları saat 21.00'de sağlık çalışanlarını alkışlamaya çağırdı.
Koca yaptığı paylaşımda, "ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020
"ÜST ÜSTE ÜÇ GÜN ALKIŞLAYALIM"
Bakan Koca gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
SAAT 21.00 ALKIŞI İÇİN SAĞ OL TÜRKİYE! Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun! ÜST ÜSTE ÜÇ GÜN ALKIŞLAYALIM!
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020
SAAT 21.00'DE BİR DAKİKA BOYUNCA ALKIŞ
Tüm hastalıklara ve özellikle son dönemlerde corona virüse karşı verdikleri mücadele ile gönüllerde taht kuran sağlıkçılar için saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar 1 dakika boylunca alkış desteği verdi.
SAĞLIK EMEKÇİLERİ İÇİN 1 DAKİKA
Sosyal medya üzerinde binlerce paylaşım yapıldı. Kısa süre önce başlayan ve #SağlıkEmekçileriİçin1Dakika hashtagı ile yapılan paylaşımlarda, bu akşam herkesin saat 21.00 'da balkonlarına , camlarına .çıkarak sağlık emekçileri için 1 dakika alkış yapması ve ıslık çalması istenmişti.
DESTEK EYLEMLERİ DEVAM EDECEK
Sosyal medyada kısa zamanda yankı bulan eylemle ilgili olarak "Korona ile mücadele için tüm sağlık emekçileri kendi canlarını riske atarak, aralıksız bir tempoyla hayat kurtarmaya çalışıyor. Bu akşam saat 21’de balkonlarda, pencerelerdeyiz, onları alkışlıyoruz!" ifadeleri kullanıldı. Destek eyleminin bir süre devam edeceği tahmin ediliyor.
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