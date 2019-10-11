İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER'e yapılan başvurularda Barış Pınarı Harekatı'na destek için vatandaşlardan gelen mesajları paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, mesajında, "Bu milletin her bir ferdi bir mucizedir. Zaman değişir, teknoloji değişir, dünya değişir; milletimizin fedakarlığı, vatan sevgisi, feraseti değişmez. Bu millet eğilmez" ifadelerini kullandı.

CİMER'E GELEN MESAJLAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen ve Altun'un paylaştığı o mesajlar şöyle: