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        Haberler Gündem Güncel Vatandaşlara yedireceklerdi: 10 bin ton tavuk ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Vatandaşlara yedireceklerdi: 10 bin ton tavuk ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir depoda yapılan denetimde, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ele geçirildi. Zabıta ekipleri depoyu mühürlerken, ele geçirilen tavuklara da imha edilmek üzere el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:09
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        Vatandaşa yedireceklerdi: 10 bin ton
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        Gıda denetimlerinin halk sağlığı için önemi bir kez daha anlaşıldı.

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir depoda yapılan denetimde, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ele geçirildi.

        "ALO 174 GIDA" HATTINA İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ALO 174 Gıda" hattına gelen bir ihbar üzerine Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince Sırrın Mahallesinde bulunan bir depoda denetim gerçekleştirdi.

        10 TON ELE GEÇİRİLDİ

        Depoda yapılan incelemede, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri tespit edildi.

        İMHA EDİLECEK

        Zabıta ekipleri depoyu mühürlerken, ele geçirilen tavuklara da imha edilmek üzere el konuldu.

        YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

        İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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        #tavuk
        #Şanlıurfa
        #gıda denetimi
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