Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti - İSTANBUL

AA

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı. Sabah namazı için gelenler alana alınmadı.Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı.Bu arada, yetkililer vatandaşların alana 11 güvenlik noktasından saat 10.00'dan itibaren alınacaklarını bildirdi.