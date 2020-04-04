Vatandaşlar market ve pazarlara maskeyle girdi - AFYONKARAHİSAR

AA

Afyonkarahisar'da Fuar Pazar alanında kurulan bariyerli kontrol noktalarında polis, zabıta ve özel güvenlik görevlileri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralı ile maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulundu.Polis ekipleri, pazar alanında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için kimlik kontrolleri yapıyor, yaşları uygun olmayanları evlerine gönderiyor.

Pazarcı Mücahit Şeker, AA muhabirine, tedbirler kapsamında getirilen kurallara uyduklarını söyledi.Polis ile zabıta ekiplerinin kendilerini sürekli uyardığını anlatan Şeker, "Pazardaki esnaf arkadaşlar da kurallara harfiyen uyuyor. Sürekli de anonslar yapılıyor. Maske ve eldiven kullanılması söyleniyor. Sağlığımız için uygulamadan memnunuz." dedi.

Pazardan alışveriş yapan Ahmet Genç de sağlıkları için tedbirlere uyduklarını belirterek, "Pazar yerine giren herkes maskesini ve eldivenini takıyor. Şu an için herhangi bir problem yok. Zor günlerden geçiyoruz. İnşallah, en kısa zamanda bu salgından kurtulacağız." diye konuştu.

Öte yandan, Ambaryolu'ndaki marketlerde de vatandaşların maske ve eldiven takarak alışveriş yaptığı, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.