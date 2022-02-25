Vatandaşlar bacağı kırık buldu! Ameliyat edildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçe kırsalında yaralı ve bitkin haldeki tilkiyi gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerinden yardım istedi.
AA'nın haberine göre bölgeye giden ekipler tarafından alınarak tedavisi için Fırat Üniversitesi (FÜ) Hayvan Hastanesine getirilen tilkinin röntgen muayenesinde ön bacağında kırık olduğu belirlendi.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han ve ekibi tarafından ameliyata alınarak bacağına platin takılan tilki ikinci bir operasyon geçirecek.
Han, yaptığı açıklamada, bacağındaki kırık nedeniyle avlanamadığı için açlıktan bitkin düşen tilkiyi bir süre etle besledikten sonra ameliyata aldıklarını söyledi.
Tilkinin bacağında küçük bir kırık tespit ettiklerini ve ameliyatla platin yerleştirdiklerini anlatan Han, "Ancak platini biraz yerinden çıkarmış, açmaya çalıştığı için bandaj tutmuyor. Bunun da önlemini alarak ikinci bir operasyon yapmayı düşünüyoruz. Genel durumu iyi zaten, sağlığına kavuştuktan sonra ekiplere teslim edeceğiz" diye konuştu.
Han, tedavinin ardından tilkinin doğaya bırakılacağını bildirdi.
"AV TAMAMEN YASAKLANMALI"
Hastanelerine zaman zaman ateşli silahla vurulmuş halde yaralı yaban hayvanlarının da getirildiği aktaran Han, şöyle devam etti:
"Yazık bu hayvanlara, doğamızın güzellikleri bunlar, nesli tükenen hayvanlar. Ateşli silahlarla hedef alınmamalı, hatta av tamamen yasaklanmalı. Bu hayvanlara gerçekten yazık oluyor, doğanın düzeni bozuluyor, hayvanların nesli tükeniyor. Sadece bunlar değil, baykuş, şahin, kartal ateşli silahlarla vurulmuş halde hastanemize getiriliyor. Kanatlarında çok kırık olunca ampute etmek zorunda kalıyoruz. Hayvan uçamayınca da strese girip ölüyor. Bu yüzden de lütfen bu hayvanları ateşli silahlarla yaralamayalım."
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