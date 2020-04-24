Vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu - TRABZON

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da 23 Nisan evlerde kutlandı.Saat 21.00'i gösterdiğinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi hoparlörlerinden İstiklal Marşı çalındı.Vatandaşlar da çocuklarıyla Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi.Vali İsmail Ustaoğlu ve ailesi de evinin balkonundan İstiklal Marşı'nı okudu.Marşın seslendirilmesinin ardından vatandaşlar, uzun süre alkış ve ıslıklarla 23 Nisan'ı kutladı.Öte yandan, ışıkları yakılan Medical Park Stadı'nda İstiklal Marşı çalındı.