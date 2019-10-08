Vatan şairi tiyatro sahnesinde

Burak Akyüz’ün yazdığı ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatının önemli bir kesitinin anlatıldığı ‘Şair, Şiir, Şuur’ oyunu ‘perde’ demeye hazırlanıyor. Oyun, milli mücadelenin en çetin günlerini, 1. Meclis’te yaşananları vatan şairinin gözünden bugünün seyircisine aktaracak. Bursa Devlet Tiyatrosu’nun 2019-2020 sezonunda sanatseverlerin beğenisine sunacağı oyun, ilk gösterimini 10 Ekim Perşembe günü 18:00’da Feraizcizade Tiyatrosu’nda yapacak.

Oyunun yönetmeni Murat Ozan, "Mehmet Akif Ersoy’un bir tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşması çok kıymetlidir" dedi.

Ozan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her coğrafyanın büyük kahramanları vardır. Türk Milletinin asırlardır büyük kahramanları, önderleri olmuştur. Anadolu coğrafyası ruh ve düşünce ikliminin dünyaya yayıldığı bir alandır. Mehmet Akif Ersoy gibi bilge bir şair ve vatanseverin bu topraklara kattığı değerleri, ‘Şair Şuur Şiir’ oyunuyla yeniden ele alarak tiyatronun evrensel gücüyle birleştirip sanatçı olarak görevimizi yerine getirmeyi arzuluyoruz."

OYUN TEK PERDE

Tek perde ve Şair Mehmet Akif Ersoy özelinde monolog olarak sergilenecek oyunda dekor, müzik ve dansların birleştiği çok sesli ve renkli bir atmosfer sahneye yansıtılacak. Şair, Şiir, Şuur oyunu seyirciye Mehmet Akif Ersoy ve milli mücadele konusunda daha önce rastlamadığı veya farklı anlamlandırdığı değerleri oyunun seyri sonrasında yeniden düşünme olanağı sunmayı amaçlıyor. Başta, Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarından Nizamettin Nazif, İstiklal Marşı’nı büyük millet meclisinde kabul ettirmek için büyük çaba gösteren Hamdullah Suphi, şairin babası Tahir Efendi, annesi Emine Şerife Hanım ve oğlu Mehmet Emin Ersoy seslendirme ile seyircide çok farklı duygular uyandıracak.