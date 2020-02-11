Vasilije Micic'ten kötü haber

Lacivert-beyazlı kulüpten 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başarılı oyuncumuz Vasilije Micic kalf sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacak. Sağlık ekibimizin verdiği bilgiye göre Micic, Türkiye Kupası ve Euroleague´deki Bayern Münih karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini diliyoruz."