Vaşak ile dağ keçileri aynı karede

İHA

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde uzun yıllardır fotoğrafçılık yapan Ulaş Özyol, doğa fotoğrafçılığı için çıktığı zirvelerde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ile dağ keçilerini aynı karede görüntülemeyi başardı.

İHA'nın haberine göre iki köpeğin kendisini rahatsız etmesine aldırış etmeyen vaşak, uzun süre adeta poz verdi. Genelde dağ keçileriyle beslenen vaşağın, keçiler için pusuya yattığı o anlar, Özyol tarafından kayıt altına alındı.

Çok yakınından geçen dağ keçilerini gören vaşak, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Doğadaki canlıları çekmek için uzun yıllar gezip dolaştığını söyleyen fotoğrafçı Ulaş Özyol, “Nadiren yakaladığım görüntülerden biri vaşak görüntüsü. Keçilerle denk geldiği anı yakalama şansı elde ettim” dedi.

Yaban hayvanlarını korumanın önemine vurgu yapan Özyol, “Nesli tükenmekte olan canlılara sahip çıkmak, vurmamak, korumak ve kollamak gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.