Varlık barışında süre uzatıldı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen önergeyle, "varlık barışı" uygulamasından yararlanma süresi 31 Mart 2023'e kadar uzatıldı.
Düzenlemeye göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara 31 Mart 2023'e kadar bildirilebilecek.
Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka ve finansal kurumlardan kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşürülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmayacak.
Banka ve aracı kurumlar, varlıkların değeri üzerinden 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 1; 1 Ekim 2022 tarihi ile 31 Aralık 2022 tarihi arasında yapılan bildirimler için yüzde 2; 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında peşin olarak tahsil ettikleri vergiyi, beyan edip aynı sürede ödeyecek.
1 YIL TUTULURSA VERGİ SIFIRLANACAK
Bildirilen varlıkların, Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle tutulması halinde, vergi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile mükellefiyeti bulunmayanlar da yurt içinde sahip oldukları varlıkları için madde hükümlerinden yararlanabilecek.
Kurumlar vergisinde, nakdi sermaye artırımı dolayısıyla yapılan indirimden süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen 4 hesap dönemi dikkate alınarak sınırlandırılıyor. Bu dönemlerde sermaye azaltımı yapılması halinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacak. Bu hüküm yürürlüğe girdiği tarihten önce sermaye artırımı yapan veya ilk defa kurulan şirketler için 2022 yılı hesap dönemi dahil olmak üzere 5 hesap dönemi için uygulanacak.
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