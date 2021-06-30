Varlık Barışı 6 ay uzatıldı

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, gelir vergisi kanunun Varlık Barışı uygulaması hükümlerini içeren geçici 93. maddesinin 1., 2. ve 5. fıkralarında yer alan süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatıldı.

Söz konusu hükümler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30 Haziran'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmelerine imkan tanıyor.