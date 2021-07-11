Varil patlamasında ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

İHA

Edinilen bilgiye göre, Azdavay’da 25 Haziran tarihinde sanayi sitesinde Akın Kalaycı’nın işlettiği demirci dükkanında bulunan içi boş yağ varili, güneşin de etkisiyle genleşti.

İçerisinde basınç oluşan varil, spiral ile açılmak istendi. Spiralin varile temas etmesiyle birlikte varil patladı. Patlamanın şiddetiyle yerinden fırlayan varil kapağı çevrede bulunan iş yeri sahibi Akın Kalaycı ile 64 yaşındaki Dereyücek Köyü Muhtarı Yaşar Ballıdağ ve 56 yaşındaki Satı Orman’a isabet etti.

İHA'nın haberine göre; talihsiz kazada Dereyücek Köyü Muhtarı Yaşar Ballıdağ ağır yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Yaşar Ballıdağ, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.