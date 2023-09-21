Vargit çiçekleri Karadeniz yaylalarını süslemeye başladı
Karadeniz yaylalarında yemyeşil çayırlar, yayladan köye dönüş zamanının habercisi vargit çiçekleriyle süslenmeye başladı
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Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında yayılış gösteren, halk arasında vargit, mavi yıldız, varget gülü ve güz çiğdemi gibi adlarla tanınan acı çiğdemgiller familyasından çiçekler, sonbaharın habercisi olarak biliniyor.
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Trabzon'un Tonya ilçesine yaklaşık 9 kilometre mesafedeki 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası'nın bazı bölgeleri, hava sıcaklığının düşmesiyle vargitlerle kaplandı. Beyaz ve maviye yakın mor renklerdeki vargit çiçekleri, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
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Yumrulu gövdeye sahip, 3-5 yapraktan oluşan çiçek, 500 ile 3 bin metre arasında çayırlık, orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.
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Rutubetli yerlerde eylül, ekim aylarında çiçeklenen vargit, yaklaşık 10 ila 25 santimetre boy veriyor.
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