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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderecek, uluslararası işbirliklerinin önünü açacak somut adımlar atmadıkça millet iradesinin tecelligâhı TBMM'nin bu yönde alacağı karar bellidir. NATO zirvesi, hükümetimizin ortaya koyacağı perspektifi değiştirmeye yetmez ise İsveç'in üyeliğine parlamentonun bir mensubu olarak "HAYIR" oyu vereceğim.

Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderecek, uluslararası işbirliklerinin önünü açacak somut adımlar atmadıkça millet iradesinin tecelligâhı TBMM'nin bu yönde alacağı karar bellidir.



NATO zirvesi, hükümetimizin ortaya koyacağı perspektifi… https://t.co/xhxDlCzlwn — Mustafa Varank (@varank) July 10, 2023

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir