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        AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan TBMM'de yapılacak olan İsveç'in NATO üyeliği yorumu

        AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, TBMM'de İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili yapılacak oylamayla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: NATO zirvesi, hükümetimizin ortaya koyacağı perspektifi değiştirmeye yetmez ise İsveç'in üyeliğine parlamentonun bir mensubu olarak "HAYIR" oyu vereceğim

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 21:19
        Varank'tan İsveç üyeliği oylaması yorumu
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        AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderecek, uluslararası işbirliklerinin önünü açacak somut adımlar atmadıkça millet iradesinin tecelligâhı TBMM'nin bu yönde alacağı karar bellidir. NATO zirvesi, hükümetimizin ortaya koyacağı perspektifi değiştirmeye yetmez ise İsveç'in üyeliğine parlamentonun bir mensubu olarak "HAYIR" oyu vereceğim.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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