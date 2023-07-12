AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan TBMM'de yapılacak olan İsveç'in NATO üyeliği yorumu
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, TBMM'de İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili yapılacak oylamayla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: NATO zirvesi, hükümetimizin ortaya koyacağı perspektifi değiştirmeye yetmez ise İsveç'in üyeliğine parlamentonun bir mensubu olarak "HAYIR" oyu vereceğim
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderecek, uluslararası işbirliklerinin önünü açacak somut adımlar atmadıkça millet iradesinin tecelligâhı TBMM'nin bu yönde alacağı karar bellidir. NATO zirvesi, hükümetimizin ortaya koyacağı perspektifi değiştirmeye yetmez ise İsveç'in üyeliğine parlamentonun bir mensubu olarak "HAYIR" oyu vereceğim.
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