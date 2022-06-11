Varank'tan Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret

DHA

Bakan Varank, 20 ülkenin yöresel lezzetleri, hediyelik eşyaları ve kıyafetlerinin sergilendiği "Evrensel Lezzetler" standını da gezdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, etkinlik alanında gezdiği sırada Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile karşılaştı. İkili tokalaşarak ayaküstü sohbet etti. Varank yaptığı açıklamada, "Artık geleneksel hale gelen Etnospor Kültür Festivalindeyiz. Burada özellikle Türk dünyasından başlamak üzere geleneksel sporlarımızı vatandaşlarımızın deneyimleyebilecek. Farklı ülkelerin kültürlerini tecrübe edebilecekler. Festivalde yağlı güreş, gibi farklı yarışma ve organizasyonlar yapılıyor. Gerçekten çok eğlenceli ama eğlendirirken de kültürümüzü geçmişi unuttuğumuz değerleri bize hatırlatan bir festival. Pazar gününe kadar devam edecek olan Etnospor Kültür Festivaline bütün İstanbulluları bekliyoruz" dedi.