Vapurda ilk yardım eğitimi - İSTANBUL

Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (ATTDER) Akademik Bilimleri Komisyonu Başkanı Temel Kılınçlı'nın koordine ettiği, Beykoz Üniversitesi öğretim üyelerinin ise uygulamalı olarak gösterdiği "İlk Yardım Bilmeyen Kimse Kalmasın Projesi"nin bir parçası olarak vapurda eğitim verildi.Eğitimde öğretim üyeleri, koronavirüse karşı cansız mankenlere de maske takarken, vatandaşlar, vapurda ilk yardım eğitimi verildiğine dair bilgilendirildi.Eğitimde, kalp masajı ve suni teneffüsün nasıl uygulanacağı anlatılırken, kalbin üzerine 30 saniye sayılarak baskı yapılması, ardından 2 kez suni teneffüs uygulanması, sonrasında ise uygulama yapılan kişinin kalbi çalışmadığında veya nefes alamadığında bir müddet işleme devam edilmesi gerektiği vurgulandı.Eğitime dair bilgi veren Kılınçlı, ilk yardımın hayat kurtardığına değinerek, "İlk yardım biliyorsanız ve doğru şekilde uygularsanız basit ama doğru bilgilerle hayat kurtarırsınız. Ama bilmiyorsanız kazazedenin ölümünü seyretmekle yetinirsiniz. Bu da büyük bir vicdani sorumluluktur." dedi.Kılınçlı, eğitim için yer ve mekanın önemsiz olduğunu ifade ederek, "Neden denizin ortasındayız? İlk yardım havada, karada, denizde yani insanoğlunun olduğu her yerde önemli. İnsanoğlunun olduğu her yerde ilk yardıma ihtiyaç duyulacaktır. İlk yardımın önemini halkımıza anlatmak için buradayız. Bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Öğretim görevlisi arkadaşlarımız maketler üzerinde doğru kalp masajı nasıl ve ne şekilde yapılmalı uygulamalı şekilde gösteriyorlar. Bu 5. yılımız artık gelenek haline getirdik." diye konuştu.Yolculardan daha önce 1-2 kez ilk yardım eğitimini aldığını kaydeden Hamdullah Haskatar, "Okulda derslerden de aklımızda bir şeyler var. Hiç uygulamamı gerektirecek bir şey denk gelmedi. İhtiyaç duyulsa bir şeyler biliyorum. İnsanların bu bilgilendirilmesi güzel bir şey. Bu tür şeyler her zaman insanların faydasına olur." dedi.Diyetisten Oğuz Balcan da ilk yardım eğitimi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Özel bir kurumdan bu eğitimi aldım. Şu ana kadar herhangi bir ihtiyaç olmadığından kimseye uygulamadım. Ancak düzenli olarak eğitim almaya devam ediyorum. Bu eğitimi herkesin alması gerekiyor. Toplumda her an her şey olabiliyor. Her an bir kaza olabiliyor, bu can kayıplarıyla sonuçlanabiliyor. Bu tür eğitimlere herkesin katılması gerekiyor."Eğitimler, Kadıköy-Karaköy-Eminönü hattında saat 16.00'ya kadar sürecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!