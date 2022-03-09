Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası başta İstanbul olmak üzere tüm ülkeyi etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından gözler iptal edilen İDO ve BUDO seferlerine çevrildi. Yaşanılan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapor ve feribot seferleri iptal edildi. Peki, Vapur ve feribot seferleri iptal mi oldu? İşte, 9 Mart İDO, BUDO iptal edilen feribot seferi listesi…