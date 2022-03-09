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Vapur ve feribot seferleri iptal mi oldu? İDO, BUDO iptal olan seferler…

Yapılan kar yağışı uyarılarının ardından gözler iptal edilen seferlere çevrildi. Yaşanılan olumsuz hava koşullarıyla birlikte vapor ve feribot seferlerinde iptallerin olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Vapur ve feribot seferleri iptal mi oldu? İşte, 9 Mart İDO, BUDO iptal edilen feribot seferi listesi…

09.03.2022 - 12:57 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası başta İstanbul olmak üzere tüm ülkeyi etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından gözler iptal edilen İDO ve BUDO seferlerine çevrildi. Yaşanılan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapor ve feribot seferleri iptal edildi. Peki, Vapur ve feribot seferleri iptal mi oldu? İşte, 9 Mart İDO, BUDO iptal edilen feribot seferi listesi…

  • FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

    Olumsuz hava koşullarının etkisiyle bazı seferlerde iptaller yaşandı. İşte, İDO sefer iptalleri:

    Pendik-Yalova-07:00

    Yalova-Pendik-07:00

    Yalova-Pendik-08:00

    Pendik-Yalova-08:00

    Pendik-Yalova-09:00

    Yalova-Pendik-09:00

    Yalova-Pendik-10:00

    Yalova-Pendik-10:00

    Bursa-Kabataş-10:30

    Yalova-Pendik-11:00

    Kabataş-Bursa-11:30

    Kadıköy-Bursa-11:35

  • Yalova-Pendik-12:00

    Kabataş-Bursa-13:15

    Pendik-Yalova-14:00

    Bursa-Kadiköy-14:30

    Yalova-Pendik-15:00

    Bursa-Kabataş-15:30

    Pendik-Yalova-16:00

    Bursa-Kabataş-16:30

    Pendik Yalova-17:00

    Bursa-Yenikapı-18:00

    Pendik-Yalova-18:00

    Yalova-Pendik-19:00

    Kabataş-Bursa-19:15

    Pendik-Yalova-20:00

    Bursa-Kabataş-20:30

    Kadiköy-Bursa-20:35

    Yenikapı-Yalova-21:45

    İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

  • VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    İstanbul Şehir Hatları'nda iptal edilen vapur seferleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

  • BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)’dan sefer iptallerine dair henüz bir açıklama gelmedi. 9 Mart BUDO iptal olan seferleri aşşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

    BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

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