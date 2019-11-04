Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Karaköy-Kadıköy vapurda 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan R. E., hakkındaki soruşturma tamamlandı.

SAVCI TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Olay, 7 Ekim günü Kadıköy-Karaköy vapurunda yaşandı. Vapurda 2 kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen R.E.'nin yapmış olduğu eylemler sosyal medyada da çok konuşuldu. Olayın ardından gözaltına alınan R.E., savcılıktaki sorgusunun ardından "ısrarlı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"BACAĞIMI KAŞIDIM" SAVUNMASI

Mahkemede ifade veren R.E. olay günü alkol aldığını söyleyerek, "Vapurda üst kata çıktım. Ben daha önce panik atak da geçirmiştim. Alkollü iken elim, ayağım kendiliğinden oynuyor. Olay günü bacağım kaşınmaya başladı. Ben de kaşıdım. Oradaki kişiler bana tepki gösterince ben de alkolün de verdiği heyecanın da etkisiyle olay yerinden ayrılıp vapurun lavabosuna gittim. Kimseye karşı cinsel taciz eylemim olmadı. Art niyetim de yoktu. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Tutuklama talebi reddedildi.

3 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Adli kontrol şartıyla serbest kalan şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı R.E. hakkında "cinsel taciz" suçundan 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Asliye Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.