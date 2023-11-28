İstanbul’da ve Marmara Bölgesi'nde şiddetli fırtına etkili oluyor. Olumsuz hava şartları uçak seferlerinin ardından vapur seferlerini de etkiledi. İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. İDO ve BUDO feribot seferlerinnden de iptal açıklamaları gelmeye başladı. İşte, 28-29 Kasım 2023 İstanbul'da iptal olan vapur seferleri...