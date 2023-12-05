İptal olan ve ertelenen vapur seferleri araştırmaları hız kazandı. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları'nda seferlerde gecikmeler yaşanabileceği duyuruldu. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır." ifadeleri kullanıldı. İstanbul Şehir Hatları vapur sefer bilgileri ise resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte 5 Aralık iptal olan ve ertelenen vapur seferlerine ilişkin merak edilenler...