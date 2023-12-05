Vapur seferleri iptal mi? Şehir Hatları'ndan açıklama! 5 Aralık İstanbul'da Şehir Hatları seferleri yapılıyor mu?
İptal olan ve ertelenen vapur seferleri, İstanbul Şehir Hatları'nın duyurusunun ardından gündeme geldi. Şehir Hatları, olumsuz hava şartları nedeniyle sefer tariflerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. İşte 5 Aralık 2023 İstanbul Şehir Hatları duyurusu ile güncel sefer tarifesi...
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İptal olan ve ertelenen vapur seferleri araştırmaları hız kazandı. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları'nda seferlerde gecikmeler yaşanabileceği duyuruldu. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır." ifadeleri kullanıldı. İstanbul Şehir Hatları vapur sefer bilgileri ise resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte 5 Aralık iptal olan ve ertelenen vapur seferlerine ilişkin merak edilenler...
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İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferlerinde gecikmeler yaşanabileceği duyuruldu.
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ŞEHİR HATLARI DUYURDU!
İstanbul Şehir Hatları tarafından yayınlanan duyuru şu şekilde;
"Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır.
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.
Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.
Bilgilerinize sunarız."
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5 ARALIK İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİ BİLGİSİ