Vapur iskelesinde yankesicilik yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

AA

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ocak ve 13 Şubat'ta vapur iskelesinde 3 kişinin cep telefonlarının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.İskeledeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, elindeki poşetle perdeleme yaparak yolcuların cep telefonlarını çalan şüphelinin eşkalini tespit etti.Polis, 17 Şubat'ta vapur iskelesinde yürüttüğü çalışma sırasında Kadıköy yolcularının bulunduğu turnikelerde, kalabalık içinde elinde siyah bir poşet olan eşkale uygun bir kişiyi belirledi.Şüpheliyi bir süre takip eden ekipler, şüphelinin elindeki poşeti perdeleme yaparak vatandaşların ceplerini yokladığını tespit etti.Polis, şüpheli Davut M'yi (32) kaçmaya çalışırken yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.