Vanlılar Giresun'da selden zarar gören kuaförlerin iş yerlerini yenileyecek

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Giresun'da meydana gelen selde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.
Felaketin hemen ardından hükümetin ve devletin tüm kurumlarının yaraların sarılması için seferberlik başlattığını anımsatan Türkmenoğlu, Vanlılar olarak Giresun halkının yanında olduklarını, ellerinden gelen desteği sunacaklarını söyledi.
2011'de yaşanan depremlerde, Karadeniz bölgesindeki insanların, Vanlıların yardımına koştuğunu anlatan Türkmenoğlu, şöyle konuştu:
"AK Parti Van İl Başkanlığı olarak 'Giresun için bizler ne yapabiliriz?' düşüncesiyle bir çalışma başlattık. Yapılan istişareler sonucunda partimiz öncülüğünde, Van Berberler ve Kuaförler Odasıyla, sel felaketinde hasar gören berber ve kuaförlerimizin iş yerlerini yeniden onarıp, tefrişatlarını da sağlayarak faaliyete geçirme kararı aldık. Giresun Berberler ve Kuaförler Odamızı da işin içerisine dahil ederek, hem bu konuda iş yerlerinin tespitini sağladık, hem de projemizin koordinasyonu için gerçek muhatapların sağlıklı zeminde buluşmalarına ön ayak olduk. Bugün itibari ile projemizi hayata geçiriyoruz. Projemize hem maddi hem de manevi olarak destekte bulunmak isteyen hayırsever insanlarımızın ve kurumlarımızın, Van Berberler ve Kuaförler Odamız ile irtibata geçmeleri bizleri mutlu edecektir. Van ve Giresun illerimiz arasındaki gönül seferberliğine bir katkı da Vanlı hemşerilerimizden bekliyoruz. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa ve tüm Giresun halkına Van'dan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç ise Giresunlulara geçmiş olsun dileklerini ileterek, selden etkilenen meslektaşlarının yaralarının sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Basın toplantısına cep telefonundan görüntülü olarak bağlanan Giresun Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ayhan Konar da gösterdikleri duyarlılık ve ortaya koydukları dayanışma ruhundan dolayı Türkmenoğlu ve Koç'a teşekkür etti.
Selden dolayı yüzlerce iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Konar, esnafların zarar gören iş yerlerinin onarılmasının iki il arasındaki gönül bağını daha da pekiştireceğini vurguladı.
İş yeri zarar gören esnaflardan Ömer Bıçak, kendilerine destek veren Vanlılara minnettar olduklarını dile getirdi.
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