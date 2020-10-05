Vanlı öğrenciler Tokyo Olimpiyat şarkısı "Paprika"ya klip çekerek İngilizce seslendirdi

AA

İlçedeki Tenzile Ana Ortaokulu öğrencileri, İngilizce öğretmeni Öznur Anaç'ın öncülüğünde, Japonya Yayın Kurumu NHK ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında klip hazırladı.

Öğrenciler, balık bendi ve Sahilkent Mahallesi'ndeki yüksek tepede çekilen klipte, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları şarkısı "Paprika"yı İngilizce seslendirdi.

Anaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle katıldıkları bu çalışmayla dünyanın farklı noktalarındaki çocukların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde neşelerini yansıtmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Anaç, "Paprika isimli Tokyo Olimpiyatları şarkısını, öğrencilerimiz İngilizce seslendirdi ve dans etti. Bu çalışmayla öğrencilerimiz dil becerilerini geliştirirken ilçemizin tanıtımını da yaptı. Şarkı Japonya yayın kuruluşlarında yayınlanacak." diye konuştu.