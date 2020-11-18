Vaniköy Camisi'nin Bursa'daki benzeri Mehmed Vani Camisi 346 yıldır ayakta

Kestel'de bir dönem yaşayan Vani Mehmed Efendi'nin, Vaniköy Camisi'ne benzer ahşap ve bazı yapı malzemeleriyle ilçeye yaptırdığı kendi adını taşıyan cami zamana meydan okuyor.
Doğum tarihi bilinmeyen ancak 1685'te vefat eden Vani Mehmed Efendi'nin kabrinin de giriş kısmında bulunduğu cami, yansıttığı tarihi birikimiyle dikkati çekiyor.
Caminin kuzeyindeki giriş kapısı üzerinde yer alan kitabede 1674 yılında "Şeyh Mehmet Vani" tarafından yaptırıldığı belirtiliyor.
İlçe Müftüsü Arif Yeşiloğlu, AA muhabirine, Van doğumlu olan Vani Mehmed Efendi'nin Kestel'de yaşamaya başlamasının ardından Vani Mehmed Camisi'ni yaptırdığını söyledi.
Caminin etrafında imaret, hamam, medreseler ve Vani Mehmed Efendi'nin de ikamet ettiği evin yapıldığını anlatan Yeşiloğlu, "Kestel'in manevi kurucularından önemli bir zat. Camimiz, tek minareli olup, çatılı bir yapıda, Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir mülkiyeti. Vani Mehmed Efendi, Kestel'de vefat ettikten sonra caminin girişine defnedilmiştir. Kestel'imize ziyarete gelen vatandaşlarımız, Vani Mehmed Efendi'yi ziyaret etmekte ve ruhlarına fatiha okumaktadır." diye konuştu.
Yeşiloğlu, caminin 2012 yılında restore edildiğini aktararak, şunları kaydetti:
"İstanbul'daki caminin ve müştemilatının yanmasından dolayı çok müteessir oldum. İnşallah devletimiz, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, en kısa sürede o camimizin yapımını, yeniden yapılmasını tamamlayacak ve ibadete açılacaktır. Kestel'deki cami ile İstanbul'daki cami aynı kişiler adına yaptırılan camilerdir. İki yapının da minarelerinin birbirlerine benzemesi, çatılı olması ve büyüklük itibariyle birbirine yakın olması hasebiyle bakıldığında ikizi gibi bir görüntü vermektedir. Bizim için en önemli husus, iki caminin de Vani Mehmed adına yaptırılmış olması. Hatta bir de Erzurum'da adına bir cami bulunmaktadır."
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