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        Haberler Bilgi Vanguard filmi oyuncu kadrosu: Vanguard filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

        Vanguard filmi oyuncu kadrosu: Vanguard filmi konusu nedir?

        Vanguard filmi, beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Jackie Chan, Yang Yang ve Miya Muqi'nin paylaştığı Vanguard filmi 2020 yılında vizyona girmiştir. Aksiyon/komedi türünde olan film, ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile gişede 50.6 milyon dolar hasılat yapmıştır. İşte Vanguard filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 16:45 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:45
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        • 1

          Yönetmenliğini ve senaristliğini Stanley Tong'un üstlendiği Vanguard filmi 31 Ağustos Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında olacak. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Vanguard filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Vanguard filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          VANGUARD FİLMİ KONUSU NEDİR?
          Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusudur. Bir gün iş insanı Qin’in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kızı kurtarmak için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

        • 3

          VANGUARD FİLMİ OYUNCU KADROSU
          Jackie Chan - Tang Huanting
          Yang Yang - Lei Zhenyu
          Ai Lun - Zhang Kaixuan
          Miya Muqi - Mi Ya
          Zhenwei Wang - Xiao Wei
          Yang Jian Ping - Jian Ping
          Zhu Zhengting - Shendiao
          Jackson Lou - Qin Guoli

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