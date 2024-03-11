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        Haberler Dünyadan Vanessa Hudgens hamileliğini kırmızı halıda ilan etti - Magazin haberleri

        Vanessa Hudgens hamileliğini kırmızı halıda ilan etti

        Ünlü oyuncu Vanessa Hudgens, ilk çocuğuna hamile olduğunu Oscar kırmızı halısında duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 10:00 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:00
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        Hamileliğini Oscar'da ilan etti
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        96'ncı Oscar töreninin kırmızı halısından her yıl olduğu gibi pek çok ünlü isim, birbirinden şık kıyafetleriyle geçti. Ancak içlerinden biri, sadece şıklığıyla değil, değişen görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. 35 yaşındaki ABD'li oyuncu Vanessa Hudgens, hamile olduğunu kırmızı halıda ilan etti.

        Beyzbolcu Cole Tucker ile evli olan Vanessa Hudgens, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleşen Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı canlı yayını sunuculuğunu yaparken büyüyen karnı da gözlerden kaçmadı.

        Vanessa Hudgens, Cole Tucker ile üç ay önce Meksika'da 100 kadar yakınının katıldığı bir düğünle evlenmişti. Ünlü oyuncu, verdiği röportajda; düğünlerini ormana 45 dakika uzaklıkta bir müze olan Azulik Sanat Şehri'nde gerçekleştirdiklerini söylemişti.

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        Vanessa Hudgens ve Cole Tucker çifti, ilk kez 2020'de Los Angeles'ta el ele görüldüklerinde ilişki haberlerini doğrulamıştı.

        Vanessa Hudgens, Oscar töreni sonrası düzenlenen partide kıyafetini değiştirdi

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        #Vanessa Hudgens
        #oscar

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