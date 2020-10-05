Edinilen bilgiye göre ilk olay, Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde meydana geldi. Dün akşam yağmur yağması üzerine koyunları meradan almak isteyen Bedirhan Tosun (26),yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tosun’un cenazesi, yapılan otopsi sonrası teslim alınarak toprağa verildi.

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