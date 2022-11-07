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Van’da bulutlu havada "Şişkin Ay" büyüledi

Van semalarında bulutlu havada gökyüzünü aydınlatan "Şişkin Ay" görsel bir şölen oluşturdu

Giriş: 07.11.2022 - 23:37 | Güncelleme: ABONE OL
Van’da bulutlu havada
Bulutlu havada "Şişkin Ay" büyüledi
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İHA

Dünya'dan 387 bin kilometre uzaklıktaki Ay, Van semalarında da bulutlu havaya rağmen güzel görüntüler oluşturdu.

Dolunaydan önce oluşan "Şişkin Ay" görsel bir şölen sundu. Gökyüzündeki parlaklığıyla göz kamaştıran Ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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