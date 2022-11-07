Bulutlu havada "Şişkin Ay" büyüledi

Dünya'dan 387 bin kilometre uzaklıktaki Ay, Van semalarında da bulutlu havaya rağmen güzel görüntüler oluşturdu.

Dolunaydan önce oluşan "Şişkin Ay" görsel bir şölen sundu. Gökyüzündeki parlaklığıyla göz kamaştıran Ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.