İHA

Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 20 organizatör yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3 - 9 Ocak 2022 tarihleri arasında 13 planlı ve ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 20 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 149 bin 292 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.