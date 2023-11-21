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        Haberler Gündem Van ve Malatya'da korkutan deprem! 21 Kasım2023 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Van ve Malatya'da korkutan deprem! İşte 21 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 21 Kasım Salı günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Van ve Malatya'da deprem meydana geldi. İşte 21 Kasım 2023 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 08:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 08:58
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        • 1

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilere göre 21 Kasım Salı günü Van'da deprem oldu. İşte 21 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...

        • 2

          VAN'DA KORKUTAN DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 21 Kasım Salı günü saat 00:02'de Van Mollakasım'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 3

          MALATYA'DA DEPREM!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre 21 Kasım saat 04:39'da Malatya Doğanşehir'de 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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