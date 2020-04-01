Van ve Bitlis'te koronavirüs tedbirleri

AA

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte polis ve jandarma uygulama noktalarında sürücü ve yolcular sağlık taramalarından geçiriliyor.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde emniyet müdürlüğü ve jandarma personelinin yardımıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşini ölçüyor.

Vücut ısısı 38 derecenin üzerindeki yolcuların iletişim bilgilerini alarak hastanelere yönlendiren sağlık ekipleri, virüs salgını dolayısıyla evde kalmaları yönünde de uyarıda bulunuyor.

Virüs salgınından korunmak için yapılması gerekenler hakkında sürücü ve yolcuları bilgilendiren ekipler, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

- Van

Van'ın Erciş ilçesinde de Kovid-19 salgını nedeniyle ikametlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan bireylerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ilçenin Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan ve sokağa çıkması kısıtlanan 70 yaşındaki Zinnet Çiftçi'nin gıda ve temizlik malzemesi ihtiyacını giderdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, sokağa çıkmaları kısıtlanan ilçe sakinlerinin talep ettiği ürünlerin Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılandığını belirtti.

Mehmetbeyoğlu, "Bu zor günlerde tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın evden mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını ve virüsten korunmalarını istiyoruz. Allah'ın izniyle bu sıkıntılı süreci başarılı şekilde atlatacağız." dedi.