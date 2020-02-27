27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Van Valisi Bilmez: "Hasar tespit çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak"
Merkez üssü İran’ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin hasar verdiği Başkale ilçesindeki mahallelerde devletin tüm imkanları, yaraların sarılması için seferber ediliyor.
Depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen ekipler, depremzedelerin başta geçici barınma, yemek ve sağlık olmak üzere ihtiyaçlarını en kısa sürede gidermek için çalışıyor.
Deprem bölgesindeki çalışmaları takip eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki Hasar Tespit Koordinasyon Merkezi'nde son durum hakkında bilgi aldı.
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun da katıldığı toplantıda, Karayolları, İlbank, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, AFAD ve ilgili kurumlardan görevliler, verilerini Vali Bilmez ve AFAD Başkanı Güllüoğlu ile paylaştı.
Bilmez, ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını belirterek, "Hasar tespit çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak." dedi.
- Hayvanlar için büyük çadırlar kuruluyor
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yıkılan ahırların enkazını kaldırmaya başladı. İş makineleriyle alınan molozlar mahalle dışına çıkarılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de depremzedelerin gösterdiği alanlara hayvanlar için büyük çadırlar kuruyor.
Kış şartlarına uygun malzemeden yapılan çadırlarda yaklaşık 100 hayvan barınabiliyor.
- "Devletimiz bize sahip çıktı"
Özpınar Mahallesi sakinlerinden Mehmet Kerim Aslan, yaptığı açıklamada, evini ve 30 koyununu depremde kaybettiğini söyledi.
Aslan, "Depremin ilk gününden bu yana bizi yalnız bırakmayan bakanlarımıza ve valimize çok teşekkür ediyorum. Devletimiz bize sahip çıktı. Çadırlarımızı kurdu. Yemeğimizi ayağımıza kadar getiriyor. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.
Devletin en zor günlerinde kendilerine sahip çıktığını aktaran Ethem Aslan da "Depremde ahırım çöktü, 20'ye yakın hayvanım telef oldu. Sağ kalan hayvanlarımız da dışarıdaydı. Sağ olsun yetkililer bugün gelip çadırlarımızı kurdu, hayvanlarımızı ahırlara koyduk. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.
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