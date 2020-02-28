28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Van Valisi Bilmez çığ bölgesinde incelemelerde bulundu - VAN
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Çığ bölgesinden görüntü- Çığ bölgesinde havadan yapılan inceleme- Vali Bilmez'in konuşması
Van Valisi Bilmez çığ bölgesinde incelemelerde bulundu- Bölgede helikopterle yapılan incelemelere çığ altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'in ağabeyi de katıldıVAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 4-5 Şubat'ta Van-Bahçesaray kara yoluna düşen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesini havadan inceledi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son yılların en çetin kış mevsiminin yaşandığı Van'da, yoğun kar ve çığ nedeniyle kapanan birçok yerleşim yerinin yolu, ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.Van-Bahçesaray kara yolunda yoğun kar, tipi ve yeni çığ tehlikesi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.Vali Bilmez'in başkanlığındaki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Çığ Uzmanı Yalçın Mumcu, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, UMKE, meteoroloji yetkilileri, jeoloji mühendislerinden oluşan heyet ile çığ altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'in ağabeyi Bayram Taşdemir, helikopterle çığın düştüğü bölgede inceleme yaptı.Bahçesaray kara yolunda çığ düşen yer ile bölgede çığ riski bulunan noktaları havadan inceleyen Bilmez ile beraberindeki heyet, gerekli kontrollerin ardından kente döndü.İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Bilmez, bir itfaiye erinin Bahçesaray kara yoluna düşen çığın altında olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.Bölgede kar kalınlığının fazlalığına işaret eden Bilmez, şunları kaydetti:"Bölge koşulları çalışmaya engel olduğu için bugüne kadar çalışma yapılamadı. Bugün AFAD ve meteorolojiden uzmanlar, Karayolları 11. Bölge Müdürümüz ve jandarma komutanımız ile birlikte bölgeyi helikopterle tekrar gezip, incelemelerde bulunduk. Bölgeyi görmesi için İtfaiye erimiz Mehmetcan Taşdemir'in ağabeyini de beraberimizde getirdik. O da bizimle beraber bölgenin ne kadar zorlu koşullarda olduğunu gördü. İnşallah oradan aldığımız verileri değerlendirip, ona göre kendimize bir yol haritası çizerek, çığ altında olan Mehmetcan kardeşimize bir an önce ulaşırız."
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