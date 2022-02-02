Van Valiliği'nden 'fuhuş operasyonu' açıklaması

AA

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Ocak'ta kentte faaliyet gösteren iki masaj salonuna yönelik fuhuş operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Bazı basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında, operasyonla ilgili "İstihbarat Şube'de çalışan bazı polislerin de bu masaj salonlarında ortak gibi çalıştıkları, bu polislerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı" şeklinde yanlı ve yanlış haber ve paylaşımlarda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, bu nedenle açıklama yapılması gereği duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 Ocak'ta ilimiz merkezli fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından yapılan operasyonda 2'si polis memuru olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltı süresinin dolması ile 19 Ocak'ta mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 2 polis memurundan biri tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Diğer şüpheli adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Her iki personel aynı gün görevden uzaklaştırılarak haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma titizlikle devam etmekte olup dijital veri incelemeleri sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda soruşturma genişletilecektir."

Gözaltına alınan polis memurlarının geçen yıl nisan ayında istihbarat biriminden çıkartıldığı belirtilen açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.