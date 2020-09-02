Van Valiliği: "Başarılı operasyonlar sonucu terör örgütü PKK'dan kopmalar ve kayıplar arttı"

AA

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın içinde işkence ve infazların başlamasıyla, infaz edilen teröristleri gören birçok örgüt mensubunun, aynı akıbeti yaşamamak için örgütten kaçarak ya güvenlik güçlerine sığındığı ya da yurt dışına çıktığı belirtildi.

Bölgede yaşayan göçerler ve vatandaşlarla irtibatı kopma noktasına gelen PKK'nın bu durumunun, örgüt içinde moral ve motivasyon olarak çöküntü yarattığı vurgulanan açıklamada, PKK'lı teröristlerden ele geçirilen dokümanlardan ve öz eleştiri raporlarından da önemli bilgilerin elde edildiği aktarıldı.

- "Örgütün para trafiği kesilmiştir"

Örgüt mensuplarının kendi içlerinde sorgulama ve hesaplaşmaya başladığı, güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'nın, kendi başarısızlıklarının faturasını sözde alt kadrolara yüklediğinin belirlendiğine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"Terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken iş birlikçilerden her türlü yardımı alan örgüt mensupları, teslim olduktan sonra kendilerine yardım ve yataklık eden kişileri deşifre etmiştir. İş birlikçilere yapılan operasyonlar ve tutuklamalardan dolayı örgüte yakın olan vatandaşların örgüt mensuplarına güvenleri kalmamıştır. Son dönemde terör örgütünün uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan başarılı operasyonlar neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın finansmanına ağır darbe vurulmuş, örgütün para trafiği kesilmiştir. Terör örgütü mensupları, başarısızlıklarını üst kadrolarına bildirirken, önceki dönemde iş birliği içerisinde olan bazı vatandaşları ajanlıkla suçlayarak, böylece daha önce iş birliği içerisinde olup deşifre olmamış iş birlikçilerine de gözdağı vermeye çalışmaktadır. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde örgütün hedeflediği eylemleri gerçekleştiremediği, eleman ve iş birlikçi temin edemez hale geldiği, lojistik kanallarının tamamen kesildiği teslim olan ve yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinden anlaşılmaktadır."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.