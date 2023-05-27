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Van Seçim Sonuçları 2023: Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı

Van 14 Mayıs seçimlerinde son durum nedir?

Türkiye, 14 Mayıs günü seçimlere gitmiş ancak cumhurbaşkanı seçmek için gerekli üstünlük sağlanamamıştı. Bu kapsamda tüm ülke yeniden sandığa gidiyor. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde yeni bir cumhurbaşkanı seçilecek. Bu kapsamda birçok vatandaş il il seçim sonuçlarını ve Van cumhurbaşkanı seçim sonucunu araştırmaya başladı. İşte, Van cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve tüm detaylar...

Giriş: 27.05.2023 - 21:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye, ikinci kez seçim için sandıkta buluşuyor. İlk turda milletvekili seçilirken, cumhurbaşkanı adayları arasında sağlanamayan üstünlük seçimin ikinci tura kalmasına neden oldu. Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanını seçecek ve bu kapsamda il il seçim sonuçları açıklanacak. Peki, Van Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde kaç? İşte, 2023 Van seçim sonuçlarına ilişkin son bilgiler... 

  • VAN SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Van Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Van Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 VAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • VAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Van ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Van Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Van Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE VAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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