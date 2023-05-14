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Van Genel Seçim Sonuçları 2023: Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

2023 Van seçim sonuçları

Türkiye'de genel seçim heyecanı başladı. Başta Van olmak üzere, 81 ilde tüm vatandaşlar, vatani görevlerini yapmak için sandık başında buluşuyor. Yurt içinde tamamlanan oy kullanma süreci sonrası yurt içi de tamamlanarak Van seçim sonuçları açıklanacak. İşte, Van genel seçim sonuçlarına dair bilgiler...

Giriş: 14.05.2023 - 00:34 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek adına sandığa gidiyor. Seçim heyecanı ile beraber birçok vatandaş Van'da seçimi önde götüren milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarını merak ediyor. İşte, 2023 Van seçim sonuçlarıyla ilgili detaylar...

  • VAN SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Van Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Van Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Van Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    VAN'DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    VAN'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Van Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE VAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • VAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Van Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 VAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 VAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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