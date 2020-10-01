İHA

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde kapalı kasa kamyonete 102 kilo 335 gram eroin ele geçirildi. Polis, ele geçirilen eroin paketleri ile 'Karabağ' yazısı yazıp, Azerbaycan'a destek verdi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan kapalı kasa kamyonetin durumundan şüphelenip, durdurdu. Narkotik Madde Arama Köpeği Bobi ile birlikte kamyonette yapılan detaylı aramada, aracın bagajından bulunan 5 adet çuval içerisinde 200 paket halinde toplam 102 kilo 335 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü M.Ş., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, operasyonun ardından polis, ele geçirilen eroin paketleri ile ay yıldızlı 'Karabağ' yazısı oluşturarak Azerbaycan halkının yanında olduklarını ve operasyona destek verdiklerini belirttiler.